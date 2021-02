Rico de Souza: o maior visionário do surfe nacional

Impossível tentar contar a história do surfe brasileiro sem passar pela história de Ricardo Fontes de Souza, o Rico de Souza. Se você quiser entender como o esporte tornou-se popular e passou a movimentar muita grana, com certeza terá que passar pela contribuição do Rico.

Nascido e criado no Leblon, Rico começou a surfar ainda garoto com pranchas de madeirite. Diferente dos garotos da sua época, ele não gostava de futebol. Preferia remar, pescar e estar sempre no mar. A família de advogados não gostava desse lifestyle e era contra seus projetos no surfe. "Não foi nada fácil seguir o meu sonho e começar a surfar, minha família era contra. Mas com perseverança eu consegui", fala Rico.

E foi vendendo tampas e garrafas de alumínio e outros materiais recicláveis que comprou sua primeira prancha. Com ela surfava nas águas poluídas do Leblon, num pico conhecido na época como Shit Point. Enfrentava a família, a falta de saneamento, a polícia, já que na época o surfe era proibido, e o que mais fosse preciso para surfar boas ondas. Chegou até a ser preso certa ocasião por militares só porque queria treinar para um campeonato. "Na época da ditadura a imagem do surfe não era boa. Surfista era visto como o cara que não trabalha e não ganha seu próprio dinheiro", conta Rico.

Rico na sua primeira oficina de prancha em Guaratiba © Arquivo pessoal

E foi isso que ele quis mudar. Talvez não tivesse uma visão tão consciente a respeito disso, mas depois de visitar a Califórnia em 1972 e ver a indústria do surfe por lá, acreditava demais no potencial do esporte no país. "O Brasil tem 7500 quilômetros de costa. O brasileiro tem muita raça, eu imagina que o surfe no Brasil ia crescer. Só não imaginava que ia dominar o mundo", conta.

Uma das suas grandes sacadas, como visionário que é, foi procurar a Rede Globo como patrocinadora em 1975. Ele ia aos campeonatos de surfe pelo mundo e trazia vídeos para que fossem veiculados na televisão. "Isso trouxe muita visibilidade para o esporte e para mim. A televisão ajudou bastante o esporte a crescer", diz.

Pódio do Campeonato Brasileiro de 1972, o qual foi campeão © Arquivo pessoal

Completamente apaixonado, Rico dedicou sua vida inteira ao surfe. Foram três títulos nacionais de pranchinha (1969, 1972 e 1973), mais três no longboard (1987, 1988 e 1989), dois vice-campeonatos nos jogos mundiais amadores de longboard da International Surfing Association. Mas de tudo isso, o que mais se orgulha é de ser embaixador do surfe no Brasil. "O importante na vida é a soma de pequenas conquistas. Então, a minha grande conquista é o respeito que os amigos e a sociedade tem por mim, resultado das pequenas conquistas", fala Rico sobre o a conquista que mais se orgulha na carreira.

Além de colecionar títulos, Rico coleciona muitas histórias, muitas viagens internacionais e um milhão de amigos. Só para o Havaí já viajou mais de 100 vezes. E seu jeito brincalhão, boa praça conquistou até os mais cascas grossas, como Festie Eddie, o cherifão do Havaí.

Entre seus amigos está o campeão mundial Adriano de Souza, a quem se orgulha de ter apresentado o Havaí pela primeira vez. "Eu busquei o Mineirinho no aeroporto e o apresentei para a família Aikau. E ele ficou uns dias comigo", conta Rico. "Não sinto que eu fiz parte dos quatro títulos mundiais que o Brasil tem hoje, mas sinto que eu dei uma pequena contribuição para que isso acontecesse, para que o surfe fosse respeitado".

Rico com o filho Eric de Souza e Adriano Mineirinho © Arquivo pessoal

E ele não parou ainda não. Segue trabalhando com o esporte. Tem um site de notícias que carrega seu nome, tem sua marca licenciada pra a Chevrolet que lançou um carro para surfistas, tem roupas licenciadas, açaí e vários outros negócios. "Quando você corre atrás dos seus sonhos e trabalha com afinco, a consequência é boa. Aconselho todos os jovens a irem atrás dos seus sonhos", conclui.