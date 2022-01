Bronson Meydi: você ainda vai ouvir falar muito dele

do mundo sendo dropada por gente fora de série.

Bronson Meydi é filho de pai australiano e mãe indonésia que nasceu na aldeia de Lakey Peak, em Sumbawa, uma das 17 mil ilhas de um país repleto de ondas incríveis. É uma vila de pescadores que, desde a virada do milênio, se transformou em um dos picos de surfe mais procurados da Indonésia . E, assim, Bronson cresceu observando uma das melhores ondas do mundo sendo dropada por gente fora de série.

Bronson soube aproveitar o que tinha no quintal. Seu surfe lentamente começou a falar por si só, e a fazer barulho ao longo da última década. Não demorou para que surfistas visitantes começassem a notar o garoto timido e franzino, nascido em 2004, se misturando com os profissionais e dando show equipes de filmagem.

Bronson Meydi mandando para as estrelas em algum lugar em Sumbawa

+ Talentos do surfe

Aos poucos, patrocinadores apareceram. Um dia, Rizal Tandjung, o surfista indonésio mais famoso da história, se ofereceu pra cuidar do moleque em Bali e acelerar o caminho para o sucesso. O filho de Rizal, Varun, é grande amigo de Bronson e juntos eles têm se desenvolvido bastante.

Bronson Meydi preparando para colocar pra dentro do tubo

Mesmo com a luz caindo, Bronson brilha muito

Essa trajetória está contada no filme