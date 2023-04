Adolescente americana está fazendo história no surfe

“Honestamente, não estou conseguindo acreditar”, foi assim que Caitlin Simmers começou a entrevista após vencer seu primeiro evento na elite do surfe mundial. Realmente, o feito foi inacreditável para uma adolescente que acaba de entrar no circuito. Aos 17 anos, após participar de apenas dois eventos na divisão principal, Caity venceu o MEO Rip Curl Pro Portugal nas ondas de Supertubos, em Peniche.

. Passou mais um tempo em casa, se reclassificou no ano seguinte e em 2023 está na elite.

Sua carreira já começou de forma surpreendente. Em 2021, a americana garantiu a vaga para disputar o WCT no ano seguinte, mas resolveu

Com surfe maduro e manobras agressivas, Caity venceu gente como a bicampeã mundial Tyler Wright e também Caroline Marks nas ondas de Supertubos para chegar ao topo. Durante a final, desbancou a experiente Courtney Conlongue, que tirou logo de cara uma nota 9,00 com um tubasso. Mas isso não assustou a jovem Caity, que foi pra cima e mostrou que é o grande expoente dessa nova geração.

“Courtney (Conlogue) pegou um tubaço e eu fiquei tipo ok, isso tá apenas começando. Tentei me distanciar um pouco dela e remar para cima e para baixo na praia para encontrar uma boa onda e então aconteceu e fiquei muito feliz. Este é o meu tipo de onda favorita, eu surfo beach breaks praticamente todos os dias. Estou muito grata por todos aqui, Portugal é muito legal. Sou grata por surfar e não sei mais o que dizer, obrigado!”, falou Caity após a bateria final.

