O fenômeno Carissa Moore, a mais jovem campeã mundial de surfe

Aos 5 anos, Carissa Moore corria pro mar pra pegar onda. Aquele era o momento predileto do dia, porque ficava horas na companhia do pai. A garotinha que cresceu na areias de Waikiki, na ilha de Oahu, no Havaí, nem sonhava ainda com uma carreira no surfe . "No começo, o que realmente me motivava era a pura alegria de passar um tempo com meu pai na água e surfar ondas juntos", diz Carissa.

Mas aos 12 anos as coisas começaram a mudar. Carissa foi tomada pela paixão por um desafio. Depois de uma conversa com o pai, decidiu que queria competir em alto nível. Fazer do surfe uma coisa séria. Dali em diante, passou a colecionar títulos. Venceu 11 campeonatos nacionais amadores e levou o título mundial júnior da ISA (sigla em inglês da Associação Internacional de Surfe).

Era uma adolescente de 16 anos quando conseguiu sua primeira grande marca, se tornando a mais jovem surfista a vencer a Tríplice Coroa Havaiana. Em 2010, Carissa Moore se classificou pra a elite do surfe mundial e já chegou arrebentando a porta. Como estreante, venceu duas etapas e terminou o circuito em terceiro lugar. Tinha apenas 17 anos.

“Aquele primeiro ano foi um pouco chocante”, lembra Carissa. “Não esperava todos os desafios que tive de enfrentar. Foi difícil me adaptar às novas ondas e senti saudades de casa. Foi uma curva de aprendizado longa, mas comecei a encontrar um lugar para mim.”

E esse lugar nada mais era que o topo do pódio. No ano seguinte, 2011, Carissa conquistou três etapas e ao fim do ano, levou o troféu de campeã do mundo. Aos 18 anos, a havaiana virou a mais jovem atleta - entre homens e mulheres - a ser campeã mundial de surfe . Mais um marco para a sua carreira que havia acabado de começar. Antes de fechar a fatura do ano, Carissa ainda foi convidada para competir entre os homens em uma das etapas da Tríplice Coroa.

Nos anos que se seguiram, Carissa continuou mostrando o melhor do seu surfe. O desempenho resultou em mais dois títulos mundiais em 2013 e 2015. Três títulos em cinco anos de disputas, que tal? O tetracampeonato veio em 2019, mas não sem antes um período turbulento.

As conquistas e a rápida ascensão no esporte geraram uma pressão que começou a fazer mal. Carissa, depois do terceiro título, passou a enfrentar altos e baixos numa montanha-russa psicológica por causa da competição de alto rendimento. "Devo admitir que ainda luto contra isso e me vejo regredindo muito aos maus hábitos e padrões de pensamento", conta. "Ainda me pego me comparando, ou só pensando nos resultados ou esperando que as pessoas digam "Oh, você está indo muito bem, Carissa, você é a melhor!"

Não importa o que aconteça na vida, o oceano sempre esteve lá para me guiar Carissa Moore

Mas com a ajuda de um treinador psicológico, Carissa aprendeu a lidar com maus pensamentos e colocar sua mente no devido lugar para voltar a ter bons resultados. "Acho que uma das maiores coisas que aprendi recentemente é me esforçar para estar presente. Preocupar-se com o que aconteceu no passado ou tentar controlar o que está no futuro é apenas um desperdício de energia", diz.

Carissa Moore © Peter Hamblin

E assim em 2019 ela conquistou o seu quarto título mundial, após um intervalo de quatro anos desde o tri. Encontrando um espaço mental para suas angústias e inseguranças, Carissa chegou ao topo da sua forma novamente. "Estou definitivamente agora no lugar onde sinto uma conexão com o oceano", conta a havaiana, que vai representar os EUA na Olimpíada.

"Teremos a oportunidade de fazer parte da história. É maior campeonato do mundo, é sobre espírito esportivo, é sobre as histórias que são criadas lá, é sobre representar seu país, conhecer novas pessoas e preencher as lacunas que possamos ter", fala Carissa empolgada. "É um lugar para onde podemos fugir e esquecer nossas diferenças e as coisas que nos separam e, finalmente, nos unirmos através do esporte", diz.

Dia de atleta

Diferentemente de um atleta de outra modalidade, Carissa acorda todos os dias sem grandes compromissos. O seu dia depende do oceano. É sobre saber como está o mar e onde e quando poderá fazer sua melhor sessão de treinos. "Num dia bom, surfo de quatro a seis horas. Geralmente acordo bem cedo, no máximo 6 da manhã - e dirijo até a praia. Normalmente fico na água das 7 às 9h30", conta.

Aí vem a parte física. "Geralmente falou com meu treinador online e fazemos uma sessão de uma hora no parque. Volto pra casa, descanso, e então, se as ondas estiverem boas, volto pra praia de novo pra uma sessão de tarde por volta que vai das 3 e meia até umas 5 e meia", conta.

E nem sempre é fácil encontrar motivação. Assim como qualquer pessoa, Carissa Moore também tem seus dias de preguiça e pouca vontade de sair do sofá. Mas encontra nas listas de afazeres a determinação que faltava. "A motivação mudou com o tempo, mas adoro tentar ser o melhor em alguma coisa todos os dias", diz. "Encontro muita satisfação no que eu chamo de "ticar minhas caixinhas". Então ir para a academia, surfar ou lavar roupa. Eu amo ticar minhas caixinhas da lista, me faz sentir bem".

+ Assista abaixo a Riss , filme que conta o caminho da Carissa até a conquista do seu quarto título, além de revelar sua personalidade.

RISS

