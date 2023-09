A hora da Carolina Marks: 'Eu sou campeã mundial!'

! Aos 21 anos, a garota-prodígio do surfe americano conquistou seu primeiro título mundial. Ela venceu o WSL Finals em Trestles, na Califórnia, em uma final simbólica de troca de guarda no circuito feminino. Caroline chegou à decisão como terceira do ranking e desbancou a tricampeã mundial Tyler Wright e, em seguida, levou o título fazendo 2 a 0 na pentacampeã Carissa Moore.

Com Catlin Simmers (4ª colocada) e Molly Picklum (5ª), Caroline é um expoente de uma geração que vem mudando o surfe feminino. E, apesar da idade, ela é veterana: em 2017, aos 15 anos, virou a mais jovem surfista a entrar na elite do circuito. Aos 16, ficou com o prêmio de estreante do ano. Em 2019, foi vice-campeã, atrás da Carissa Moore, e se classificou pros Jogos Olímpicos de Tóquio. Acabou na quarta posição, sendo a mais jovem competidora do surfe, entre homens e mulheres.

Eu estava no meu ritmo, tive um dia especial com o oceano. Nem acredito, eu sou campeã mundial!

