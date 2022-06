Surfe grama e rock n' roll: isso aqui é Saquarema

Está chegando a hora do Circuito Mundia l de surfe desembarcar no Brasil! 🙌 A oitava etapa do CT , o Oi Rio Pro, vai rolar em Saquarema , com janela a partir do dia 23. Conhecida como Maracanã do surfe, ela já recebeu muita gente procurando diversão, seja nos campeonatos internacionais, seja em festivais de música. Então aqui você fica sabendo mais sobre esse templo das ondas no Brasil.

Surfe e rock n' roll em 1976

Conhecido como o Woodstock brasileiro, o Campeonato Mundial de 1976, segundo realizado em Saquarema, contou com um festival de rock organizado pelo jornalista, compositor e produtor Nelson Motta. A cidade foi invadida por 40 mil fãs de surfe e rock, uma multidão que correspondia a quatro vezes a população à época. Rita Lee e Raul Seixas foram as duas maiores atrações, além de bandas como Made in Brazil. Na água, o show foi garantido por Daniel Friedman e Paulo Proença na final.

Festival de Saquarema, 1976 © Prefeitura de Saquarema

400 anos de Igreja

A simbólica igreja no alto do morro de Saquarema viu quase toda a história do Brasil, já que está por lá desde 1630. Batizada como Nossa Senhora de Nazaré, a construção foi erguida por padres da Ordem do Carmo, que se interessaram pelas terras de Saquarema, em torno de 1594.

Sítio arqueológico

O Museu do Sambaqui da Beirada é a primeira exposição arqueológica ao ar livre no Brasil. Em boas condições de visitação, ele foi registrado em 1995 e abriga três esqueletos indígenas, além de conchas, lâminas de machado, cascas de ostras e restos de utensílios de cozinha, todos protegidos e expostos ao público.

O que significa Saquarema?

Segundo Eduardo de Almeida Navarro, um estudioso da linguagem tupi, uma hipótese etimológica para Saquarema é que pode ser oriundo da junção dos vocábulos sakurá (uma variedade de caramujo) e rema (fedorento). É isso mesmo que você entendeu, Saquarema significa caramujo fedorentos.

Lugar de Rock, bebê!

Em Saquarema existiu o Templo do Rock, que era a casa de Serguei, o ícone do rock Serguei. Até bem pouco tempo antes de morrer, em 2019, o cara abria as portas de sua casa para receber amantes do rock que queiram conhecer seu acervo de relíquias brasileiras, incluindo imagens dele mesmo com gente como Janis Joplin.

Da areia à grama

Saquarema é uma grande produtora de grama. Existem pelo menos duas grandes fazendas no município. Propriedades que cultivam grama para a comercialização. Para você que nunca foi, é difícil imaginar que o local conhecido como Maracanã do surfe também seja um local agrícola, onde é possível ver pastos grandes com gado, e criação de cabras. Praia e fazenda num lugar só. A verdadeira praia da grama? 😜

