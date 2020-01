Lucas Chumbo dá 3 dicas de cuidados com a prancha

vive uma temporada e tanto de ondas grandes no inverno do hemisfério norte. Surfou ondas enormes em novembro e dezembro, em Nazaré, fez final na etapa do Mundial em Jaws, no Havaí, e voou para a Califórnia para aproveitar as bombas em Mavericks. Lucas já está de olho nos gráficos de previsão para mais sessões de surfe de ondas grandes aonde quer que elas quebrem.

Um ponto de atenção para Lucas é no preparo do equipamento, que deve estar sempre em ordem caso apareça alguma ondulação. Também é preciso cuidado com os itens de segurança, já que ele surfa montanhas d'água e qualquer detalhe pode salvar sua vida. Pedimos a ele, então, dicas profissionais para você não passar perrengue na hora de preparar o seu equipamento.

Um ponto de atenção para Lucas é no preparo do equipamento, que deve estar sempre em ordem caso apareça alguma ondulação. Também é preciso cuidado com os itens de segurança, já que ele surfa montanhas d'água e qualquer detalhe pode salvar sua vida. Pedimos a ele, então, dicas profissionais para você não passar perrengue na hora de preparar o seu equipamento.

Um ponto de atenção para Lucas é no preparo do equipamento, que deve estar sempre em ordem caso apareça alguma ondulação. Também é preciso cuidado com os itens de segurança, já que ele surfa montanhas d'água e qualquer detalhe pode salvar sua vida. Pedimos a ele, então, dicas profissionais para você não passar perrengue na hora de preparar o seu equipamento.

Passe uma cordinha dupla

Na maioria das vezes, os piores perrengues que se pode passar no mar acontecem quando a cordinha estoura e você fica à deriva sem sua 'boia'. E um dos pontos fracos dessa ligação é a cordinha fixa na rabeta da prancha, que pode arrebentar. Então, Lucas ensina a passar uma cordinha dupla. Em vez de laçar uma vez a cordinha e dar um nó, ele ensina a fazer um circulo com um nó e só depois passar pelo buraquinho na rabeta, assim ela fica mais resistente.

Na maioria das vezes, os piores perrengues que se pode passar no mar acontecem quando a cordinha estoura e você fica à deriva sem sua 'boia'. E um dos pontos fracos dessa ligação é a cordinha fixa na rabeta da prancha, que pode arrebentar. Então, Lucas ensina a passar uma cordinha dupla. Em vez de laçar uma vez a cordinha e dar um nó, ele ensina a fazer um circulo com um nó e só depois passar pelo buraquinho na rabeta, assim ela fica mais resistente.

Na maioria das vezes, os piores perrengues que se pode passar no mar acontecem quando a cordinha estoura e você fica à deriva sem sua 'boia'. E um dos pontos fracos dessa ligação é a cordinha fixa na rabeta da prancha, que pode arrebentar. Então, Lucas ensina a passar uma cordinha dupla. Em vez de laçar uma vez a cordinha e dar um nó, ele ensina a fazer um circulo com um nó e só depois passar pelo buraquinho na rabeta, assim ela fica mais resistente.

Tire a parafina da prancha como um dragão

Muita gente tem horror a ter que tirar a parafina da prancha. Dá trabalho e tem que ter paciência. E o que a maioria faz? Nada. Deixa aquela parafina suja, grossa e ruim. Mas Lucas dá uma dica que vai facilitar a sua vida. Esquente a parafina antes de retirá-la. Você pode utilizar um secador de cabelo ou deixar derreter um pouquinho no sol. Se preferir ser um pouco mais radical como Lucas, utilize um desodorante aerosol e um isqueiro, um lança-chamas caseiros. Algumas 'assopradas' de fogo e pronto, sua parafina vai sair com muita facilidade. Mas é preciso tomar bastante cuidado. Não utilize a técnica se sua prancha for de epoxy.

Muita gente tem horror a ter que tirar a parafina da prancha. Dá trabalho e tem que ter paciência. E o que a maioria faz? Nada. Deixa aquela parafina suja, grossa e ruim. Mas Lucas dá uma dica que vai facilitar a sua vida. Esquente a parafina antes de retirá-la. Você pode utilizar um secador de cabelo ou deixar derreter um pouquinho no sol. Se preferir ser um pouco mais radical como Lucas, utilize um desodorante aerosol e um isqueiro, um lança-chamas caseiros. Algumas 'assopradas' de fogo e pronto, sua parafina vai sair com muita facilidade. Mas é preciso tomar bastante cuidado. Não utilize a técnica se sua prancha for de epoxy.

Muita gente tem horror a ter que tirar a parafina da prancha. Dá trabalho e tem que ter paciência. E o que a maioria faz? Nada. Deixa aquela parafina suja, grossa e ruim. Mas Lucas dá uma dica que vai facilitar a sua vida. Esquente a parafina antes de retirá-la. Você pode utilizar um secador de cabelo ou deixar derreter um pouquinho no sol. Se preferir ser um pouco mais radical como Lucas, utilize um desodorante aerosol e um isqueiro, um lança-chamas caseiros. Algumas 'assopradas' de fogo e pronto, sua parafina vai sair com muita facilidade. Mas é preciso tomar bastante cuidado. Não utilize a técnica se sua prancha for de epoxy.

Passe a parafina fazendo uma trama