Julian Wilson: 'Pipeline é a onda que mais me assusta'

é o cara mais conhecido entre os australianos que integram hoje a elite do surfe mundial. Veterano, ele está no tour desde 2011, foi vice campeão em 2018 e ainda persegue o sonho de terminar o ano com o título. Entre um treino e outro, Julian respondeu a essas perguntas pouco convencionais, num bate-bola rapidinho.

Melhor esporte com bola. Golfe. Amo jogar com meus irmãos, com meu pai e amigos. Espero um dia poder jogar com meus filhos.