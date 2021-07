, em Portugal, Justine é um dos primeiros nomes da lista de sucesso. Na temporada 2020, por exemplo, venceu o WSL Nazare Tow Challenge e surfou uma das maiores ondas da história do surfe feminino. No mesmo ano, levou o prêmio de Melhor Performance do Temporada no

Inspirada nos maiores atletas do esporte, Justine vai escrevendo o seu. No ano passado passou perto de colocar seu nome no livro dos recordes com a maior onda surfada em Nazaré , mas o título ficou mais uma vez nas mãos da brasileira Maya Gabeira. Mas, para Justine, o surfe de ondas grandes é muito mais do que isso. "O surfe de ondas grandes não tem a ver só com surfar a maior onda. Tem a ver com surfar a onda hoje melhor do que surfou ontem. Tem a ver com superação, com evolução, com a construção de um time", conta.