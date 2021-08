A vida do Ítalo Ferreira dá um filme? Sim, e estreia em breve

Através da voz e do olhar de Marcelo Buxexa, seu amigo de infância, " The Curious Tales of Italo Ferreira" leva antigos e novos fãs às origens do campeão mundial. A produção percorre os lugares e pessoas de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, que forjaram a vida e a carreira do medalhista. "O documentário é bem profundo, vai além na minha história. Tudo que foi gravado mostra bem como eu sou, de onde vim, com quem eu vivo", conta Ítalo.