Italo Ferreira rumo ao bi: 'Os desafios me movem'

Neste ano a WSL testa um novo formato no circuito mundial. Diferente dos anos anteriores, quando o campeonato foi decidido por pontos corridos, agora a elite terá uma "Super Final". Os cinco primeiros atletas do ranking disputam algumas baterias em Trestles, na Califórnia, para decidir o campeão do ano. É o sprint final depois de um longo ano com sete eventos.