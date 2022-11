E começou a temporada de ondas gigantes em Nazaré

🌊 Começou a temporada de ondas gigantes em Nazaré. O canhão português recebeu neste início de novembro, a primeira ondulação de respeito da temporada, e surfistas de ondas grandes de várias partes do mundo viajaram para Portugal para aproveitar suas montanhas de água. Pois está aberta a temporada e aqui você vai saber tudo o que não pode perder.

📅 Duração da temporada

A temporada de Nazaré rola durante o inverno europeu. As primeiras ondulações começam a entrar normalmente no fim de outubro e podem ir até meados de março, início da primavera no hemisfério norte. Neste ano, especialmente, o verão português se estendeu um pouco. Por isso, a primeira grande ondulação só entrou no início de novembro. Mas serão quatro meses de grandes chances de ver ondas gigantes por lá.

Remando em Nazaré © Bruno Aleixo

👀 Em quem ficar de olho?

Lucas Chumbo é o cara em Nazaré. Ele sempre puxa os limites quando se trata de encarar as maiores ondas do mundo. Além disso, Lucas não só pega as maiores, como mostra um surfe agressivo, com manobras inovadoras, até aéreas mesmo em ondas de mais de 20 metros. É talvez quem melhor conhece a onda de Nazaré. Não à toa, foi campeão do Tow Surfing Challenge 2020 e 2021 , ao lado de Kai Lenny.

"Nada como chegar em Nazaré com um swell desses: 50 pés e a equipe começando a temporada com chave de ouro. Nazaré é onde me sinto em casa e ter minha equipe dentro d’água é animal", disse Lucas depois do primeiro dia de surfe da temporada.

Pedro Scooby e Lucas Fink também são dois caras pra se observar. Sem BBB dessa vez, Scooby está com foco total na temporada e quer representar muito bem o Brasil. Agora bicampeão mundial de skimboard, Lucas Fink quer subir o sarrafo depois do que fez na temporada passada, quando surfou uma onda absurda de skimboard em Nazaré .

E tem Sebastian Steudtner, é lógico. Ele quebrou o recorde de maior onda surfada da história, com uma bomba de 26,21 metros no dia 29 de outubro de 2020 na Praia do Norte. O alemão é sempre alguém para ficar de olho.

Entre as minas, Justine Dupont é quem tem se destacado cada vez mais, com muitos dos prêmios a cada temporada por sua incrível performance. E ela quer quebrar o recorde mundial , que está nas mão de Maya Gabeira com uma onda de 22,4 metros. Será este ano?

🏆 Campeonatos e Prêmios

Sala de visitas em Nazaré © André Botelho

Todos os anos, a WSL realiza o Tow in Surfing Challenge . A etapa única do mundial de tow-in organizado pela entidade. A janela de espera vai de 15 de novembro a 31 de março. A organização fica de olho nos mapas de previsão de ondas e emite um sinal de alerta alguns dias antes do evento rolar. Atletas são convocados a participar e têm poucos dias pra chegar.

Gigantes de Nazaré também é um importante evento realizado nas monstruosas ondas portuguesas. A janela de espera também vai de novembro a março.

Além dos campeonatos, Nazaré é um importante palco pra atletas surfarem as maiores ondas do mundo e tentarem um espaço no Guinness World Records e ganhar uma das categorias do Red Bull Big Wave Awards , o Oscar das ondas grandes.

