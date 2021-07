História milenar: como o surfe chegou a Tóquio

Falar da origem do surfe não é tarefa simples. Diversos registros já foram encontrados em vários lugares do mundo relatando histórias de homens deslizando em ondas . Vejamos algumas delas pra você entender que deslizar sobre a água não é algo exatamente novo.

Falar da origem do surfe não é tarefa simples. Diversos registros já foram encontrados em vários lugares do mundo relatando histórias de homens deslizando em ondas . Vejamos algumas delas pra você entender que deslizar sobre a água não é algo exatamente novo.

. No livro "Children of the Tide", o historiador italiano Nik Zanella conta que o esporte já existia na China há mais de mil anos. E não surgiu na costa, mas na poporoca do rio Qiantang uma das melhores

A teoria mais difundida é a que atribui a criação à antiga Polinésia, onde se praticava o "esporte dos deuses". O registro foi feito pelo explorador e navegador britânico James Cook no século 18. Sabe-se também que no Peru foram inventados há mais de 3 mil anos os

Foi em 1964 que aconteceu o primeiro campeonato com a intenção de coroar um campeão mundial de surfe . O evento rolou em Manly Beach, Austrália, e reuniu surfistas locais e também do Havaí, EUA e Peru. O australiano Midget Farrelly venceu a prova e, portanto, foi declarado como o primeiro campeão mundial da história. Foi neste mesmo ano que surgiu a International Surfing Association (ISA), à época chamada de International Surfing Federation (ISF), que hoje é a organização reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional.