Do fracasso à glória: Teahupoo, a mais cobiçada das ondas

Vamos pelo começo: o nome é complicado, então vai uma ajuda: a pronúncia é Tchô-pu. Agora vamos a ela a uma das ondas mais pesadas e perfeitas do mundo. Teahupoo fica em frente a uma pequena vila no sudoeste do menor vulcão adormecido do Taiti, o Iti. É lá que é disputada uma das mais tradicionais etapas do Circuito Mundial e ano que vem será palco da disputa de surfe do maior evento esportivo do mundo.

Milhares, de anos atrás, a água doce desceu das montanhas e erodiu o recife, criando o que hoje é conhecido como Passe Havea — o local onde a estrada pavimentada termina e as trilhas de terra começam. Por isso, Teahupoo é comumente conhecida como a onda do fim da estrada. E essa onda monstruosa se forma quando uma grande ondulação entra e bate no recife raso. A mudança abrupta de profundidade faz com que a onda dobre de tamanho rapidamente. Pra mandar bem surfando ali, é preciso dropar debaixo do lip pra evitar ser arremessado de lá de cima.

Teahupoo © Ryan Miller

01 Pioneiros eram do bodyboard

Até o fim dos anos 1900, os moradores de Teahupoo observavam a onda monstruosa quebrar no oceano em frente às suas casas. Mas ninguém ousava pensar em tentar surfá-la. Em 1985, o taitiano Thierry Vernaudon e alguns outros locais decidiram desbravar o pico e remaram 15 minutos para fora da praia. Essa era a primeira vez que alguém encarava a forte e poderosa onda que quebrava logo ali à frente. A ondulação que eles pegaram não era nada perto do pico que conhecemos hoje. Mas era um mistério.

No ano seguinte, os bodyboarders Mike Stewart e Ben Severson cruzaram a ponte "do fim da estrada" e se tornaram os primeiros a realmente mostrar — mesmo que apenas pros seus amigos — o potencial de Teahupoo. Através de fofocas e histórias, a onda virou um ponto de encontro pra galera mais radical do mundo do bodyboard.

02 Chegada do surfe profissional

Até 1997, Teahupoo não tinha sido realmente apresentada ao mundo. Apenas existiam algumas filmagens, mas não muitas, e poucos conheciam de fato o potencial daquela onda. Então, a ASP (Associação dos Surfistas Profissionais) decidiu viajar para o Taiti pra realizar a primeira etapa do Circuito Mundial na lendária onda.

Mas o campeonato em Teahupoo foi um fracasso. "Viemos aqui em 1997 pra realizar o primeiro evento", diz Steve Robertson, que era gerente regional da ASP na época e responsável pela realização do evento. “Foi um desastre. O surfe estava terrível e o clima também. Usamos uma balsa enorme para deixar a estrutura, mas houve uma mudança drástica de vento no meio do dia e fez com que a balsa explodisse no recife, queimando milhares de dólares em danos. No meio do evento, os patrocinadores foram embora", lembra.

Isso fez com que Robertson e a equipe da ASP tivessem que financiar o prêmio em dinheiro e eles quase quebraram no processo. “Foi uma experiência terrível e decidimos que não iríamos voltar”, lembra.

Teahupo’o – Tahiti © Kevin Metallier

03 Uma segunda chance

Então, do nada, o governo taitiano ligou para Robertson e disse que, se a ASP mostrasse as contas causadas pelo desastre, eles pagariam tudo de volta. E assim fizeram. “Eles imploraram para que voltássemos pra realizar o evento em 1998”, continua Robertson.

Assim, a ASP voltou pra Teahupoo no ano seguinte pra realizar o Gotcha Pro. Mais uma vez, foram recebidos com péssimas condições: "Era a mesma velha história, tempo terrível, surfe terrível. O governo estava fazendo tudo o que podia pra nos receber, mas no fim o oceano não colaborou."

No meio do evento, todo mundo estava nervoso e preocupado com a possibilidade de não conseguir concluir a competição pela falta de ondas. Na verdade, quase todo mundo, pois Raimana Van Bastolaer e Vetea Poto David, lendas locais em Teahupoo avisaram: “As ondas virão em breve, não se preocupem”. E de repente, elas apareceram.

Teahupoo © Brian Bielmann / Red Bull Content Pool

04 O momento que mudou tudo

"Acordamos na manhã seguinte e aconteceu algo diferente de tudo que já tinha visto na minha vida", diz Robertson. "Richie Porta, o juiz principal na época, estava comigo ao amanhecer quando vimos a onda pela primeira vez. Não podíamos acreditar no que víamos. Foi uma das experiências mais surreais que já senti", conta Robertson.

A onda que ele avistava tinha 12 pés [quase 4 metros], mas não era o tamanho que preocupava. "A força era inacreditável. Ninguém nunca tinha visto nada parecido em uma competição. Pensamos: 'Podemos colocar o campeonato na água e fazer os caras surfarem nesse mar?' Tínhamos surfistas muito bons na área [era um WQS 6 estrelas] e estava perfeito demais para cancelar. Sabíamos que era possível, então fizemos". O Gotcha Pro durou três dias e todos eles foram incríveis. As imagens rodaram o mundo todo e o evento foi um sucesso absoluto. A vitória foi do australiano Kobi Abberton.

05 A importância de Teahupoo

Teahupoo é uma aberração da natureza. É quase como um presente de Deus para o surfe. A luz é perfeita do amanhecer ao anoitecer, a onda é incrivelmente poderosa e há uma fenda no recife onde os barcos de mídia podem ficar sem serem atingidos. Os surfistas saem do tubo diretamente em direção às câmeras. É um fenômeno alucinante da natureza e uma vez que o surfe descobriu sua existência, era impossível voltar atrás.

Mas, para testemunhar momentos incríveis em Teahupoo, muito está em jogo. E nem todos ficam ansiosos para surfar ali. "No primeiro campeonato imaginamos que cerca de 25% dos surfistas se divertiriam ao surfar ali, 25% apenas concordavam que o evento rolasse e metade não queria saber de remar naquelas ondas", conta Robertson.

Mas o surfe precisa de eventos como Teahupoo. Que tiram o fôlego. Que nos enchem de adrenalina. Ondas críticas, surreais. É crucial. E é crucial porque é espetacular e é disso que o surfe precisa. Foi assim que virou a favorita de muita gente, como Lucas Chumbo . "É a [onda] número zero, minha preferida. Qualquer tubo que você tira ali, paga tudo, cada centavo, cada machucado", conta.

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!