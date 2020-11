Surfe: o circuito está de volta, e cheio de novidades

Foi um interminável ano de espera, doze meses sem competições, desde aquele dia que fez de Ítalo Ferreira o campeão mundial de 2019. Mas, finalmente, vai começar o Circuito Mundial de Surfe. O Havaí vai receber os melhores surfistas do mundo para a primeira etapa da temporada, que este ano será diferente, começando em um ano e terminando no outro. O pontapé inicial vai rolar na ilha de Maiu, com evento feminino, dia 4. A janela da competição masculina começa dia 8, em Pipeline.

Foi um interminável ano de espera, doze meses sem competições, desde aquele dia que fez de Ítalo Ferreira o campeão mundial de 2019. Mas, finalmente, vai começar o Circuito Mundial de Surfe. O Havaí vai receber os melhores surfistas do mundo para a primeira etapa da temporada, que este ano será diferente, começando em um ano e terminando no outro. O pontapé inicial vai rolar na ilha de Maiu, com evento feminino, dia 4. A janela da competição masculina começa dia 8, em Pipeline.

Foi um interminável ano de espera, doze meses sem competições, desde aquele dia que fez de Ítalo Ferreira o campeão mundial de 2019. Mas, finalmente, vai começar o Circuito Mundial de Surfe. O Havaí vai receber os melhores surfistas do mundo para a primeira etapa da temporada, que este ano será diferente, começando em um ano e terminando no outro. O pontapé inicial vai rolar na ilha de Maiu, com evento feminino, dia 4. A janela da competição masculina começa dia 8, em Pipeline.

Normalmente, o Havaí é destino final da temporada. Mas dessa vez o campeonato começa mais cedo e já pelos picos mais desejados do circuito. As minas competirão, como tradição, nas ondas de Honolua Bay, uma direita longa e perfeita. Os caras vão duelar nas poderosas esquerdas de Pipe, ou na direita tubular de Backdoor. E a partir daí, todos competem nos mesmos picos até o fim. O tour masculino e o feminino vão rolar nos mesmos lugares.

Normalmente, o Havaí é destino final da temporada. Mas dessa vez o campeonato começa mais cedo e já pelos picos mais desejados do circuito. As minas competirão, como tradição, nas ondas de Honolua Bay, uma direita longa e perfeita. Os caras vão duelar nas poderosas esquerdas de Pipe, ou na direita tubular de Backdoor. E a partir daí, todos competem nos mesmos picos até o fim. O tour masculino e o feminino vão rolar nos mesmos lugares.

Normalmente, o Havaí é destino final da temporada. Mas dessa vez o campeonato começa mais cedo e já pelos picos mais desejados do circuito. As minas competirão, como tradição, nas ondas de Honolua Bay, uma direita longa e perfeita. Os caras vão duelar nas poderosas esquerdas de Pipe, ou na direita tubular de Backdoor. E a partir daí, todos competem nos mesmos picos até o fim. O tour masculino e o feminino vão rolar nos mesmos lugares.