Quer passar uma tarde com Italo Ferreira? Saiba como

Composto por cinco fases, o game traz como cenário praias marcantes da carreira do atleta – Baía Formosa (Rio Grande do Norte), Peniche (Portugal), Bells Beach (Austrália), Pipeline (Havaí) e Chiba (Japão). O jogador precisa coletar itens e passar por diversos obstáculos, que interferem na velocidade da conclusão de cada fase. "Será legal que os melhores do ranking do game vão se divertir comigo. É muito bom compartilhar momentos com pessoas que gostam de você", diz Italo.