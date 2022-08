Motivos para acreditar que Italo Ferreira será bicampeão

, a disputa que reúne os cinco melhores em busca do título. Ele é o quarto colocado do ranking e desembarcará no evento em

Na final do Pipe Masters de 2019, Italo mostrou que é difícil tirar seu foco. Ele gosta das grandes disputas. Foi uma bateria contra Gabriel Medina, então bicampeão mundial, valendo não apenas o troféu da etapa mais cobiçada do mundo, mas também o título mundial.

Italo trabalhou muito bem na frente de uma enorme plateia, que ia à loucura a cada onda. Nos primeiros minutos de bateria pegou uma onda excelente para largar na frente e, depois, foi só garantir mais uma boa nota para ser campeão do mundo na última bateria do ano. Portanto, o formato mata-mata da WSL Finals não é algo que assuste o Brabo.

