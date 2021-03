Campeão, Ítalo Ferreira começou numa prancha emprestada

, viajando o mundo e vencendo gigantes das águas, mal pode imaginar onde é que tudo isso começou. Pois foi na pequena comunidade de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. Foi lá que nasceu o menino que se apaixonou pelas ondas, ganhou o mundo e certamente um dia será chamado de lenda. E qual foi esse caminho, quer saber?

Quem vê Ítalo Ferreira , campeão mundial de surfe , viajando o mundo e vencendo gigantes das águas, mal pode imaginar onde é que tudo isso começou. Pois foi na pequena comunidade de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. Foi lá que nasceu o menino que se apaixonou pelas ondas, ganhou o mundo e certamente um dia será chamado de lenda. E qual foi esse caminho, quer saber?

Quem vê Ítalo Ferreira , campeão mundial de surfe , viajando o mundo e vencendo gigantes das águas, mal pode imaginar onde é que tudo isso começou. Pois foi na pequena comunidade de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. Foi lá que nasceu o menino que se apaixonou pelas ondas, ganhou o mundo e certamente um dia será chamado de lenda. E qual foi esse caminho, quer saber?