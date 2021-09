O Tico e o Teco por trás das pranchas do Italo Ferreira

, donos da fábrica de pranchas fundada em 1994, decidiram apostar no garoto bom de aéreos do Rio Grande do Norte.

A fábrica, que investiria pela primeira vez num atleta de outro estado, começou na garagem da avó, quando os irmãos apenas consertavam suas próprias pranchas e de alguns amigos. O negócio expandiu. Em 2007, depois de muito visitarem a Califórnia para se especializarem, Tico e Teco fecharam uma parceria com o shaper californiano Timmy Patterson. Seriam, a partir dali, os representantes da marca americana no Brasil. Nesse embalo, surgiu a oportunidade de patrocinarem, em conjunto, Italo Ferreira .

A grande aposta daquele ano, se tornaria o maior caso de sucesso da fábrica em 2015, quando Italo surgiu como um meteoro na cena do surfe mundial e entrou para a elite. "A partir daquele ano, as coisas mudaram. A Silversurf passou a ser a única fábrica nacional a ter um atleta na elite do surfe. Foi também quando Timmy Patterson passou a se interessar mais por Italo", conta Teco.

A parceria só se fortaleceu. Italo hoje é o único atleta da elite do surfe mundial que tem três shapers trabalhando para ele. "É um trabalho em conjunto. A gente troca bastante. Eu, Tico e Timmy analisamos cada mudança feita numa prancha e como ela se comporta quando Italo surfa, até chegarmos no que é melhor para ele em cada ocasião", explica.

Hoje Italo recebe uma média de 90 a 120 pranchas anualmente. A cada campeonato, o modelo é adaptado para o tipo de onda específico. "As pranchas mudam muito de pico para pico. Mas todas baseadas no modelo IF15 dele, com adaptações para as características de cada onda", explica Teco.

São 14 anos de trabalho em conjunto. Tico e Teco conhecem perfeitamente o surfe de Italo e o que ele precisa para se dar bem em casa situação. "Nossa relação é muito próxima. Italo é como se fosse da família. Cada sessão que ele faz, recebo as imagens no meu celular para a gente conversar e trocar. A gente ensina muito à ele e ele à gente", conta o shaper.

