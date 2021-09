Que ano! Italo tem motivos de sobra pra comemorar

Depois de uma rápida parada na piscina de Kelly Slater na Califórnia, Italo foi dar um show nas ondas do Japão. Lá, colocou seu nome na história ao conquistar a primeira medalha de ouro da modalidade no maior evento esportivo do planeta.

