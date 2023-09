Depois da queda, João Chianca agora briga pra ganhar o mundo

Fosse na mitologia, o início de carreira do João Chianca no Circuito Mundial de Surfe poderia ser comparado à história da Fênix. Fosse no cinema, seria o lendário Rocky Balboa. De uma eliminação precoce no primeiro ano na elite, João ressurgiu em 2023 pra garantir uma vaga olímpica e pra disputar o título no WSL Finals. Ele estará em Trestles, na Califórnia, que tem janela do dia 8 ao dia 16.

João surgiu de forma meteórica na cena do surfe e entrou pro seleto grupo dos melhores surfistas do mundo aos 22 anos. "No ano passado eu ainda era muito inexperiente. Tinha uma inconstância no meu surfe. Eu ainda estava descobrindo onde podia chegar com tudo isso", conta. Apesar de ter sua performance aplaudida pela crítica logo de cara, o então estreante enfrentou baterias duras e acabou eliminado no corte da metade do ano. "Me abalou muito cair no corte, mas eu sabia que isso não seria nada de longo prazo", diz.

João 'Chumbinho' Chianca © Beatriz Ryder / WSL

E realmente não foi. Ainda em 2022, João se concentrou no Challenger Series e garantiu a volta pro CT. "Tive que navegar pelas minhas emoções. Ao mesmo tempo que eu tinha certeza que era um dos melhores surfistas do mundo, eu não estava mais [competindo] entre os melhores do mundo", conta João, que fez então um trabalho psicológico. "Foi bastante barulho dentro da minha cabeça. Tive que estar muito focado para conseguir me reclassificar".

Mas 2023 já começou completamente diferente. Na largada do circuito no Havaí, João ficou em terceiro em Pipeline e em Sunset. Em seguida, na parada portuguesa do tour, veio a glória. João conquistou seu primeiro título no circuito. "No início do ano, entrei muito focado em passar do corte e em evoluir meu jogo. Ficar confiante e ter minhas emoções equilibradas de uma forma que eu conseguisse estar pensando apenas na bateria. Essa era a minha meta", conta.

João Chumbinho voando alto © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Às vezes você chega ao topo porque o seu nível de energia é maior do que o dos seus oponentes João Chianca

Com o somatório de pontos das primeiras três etapas assumiu, surpreendentemente, a liderança do ranking. Naquele momento, ele não perseguia mais a lycra amarela, ele era o dono dela. "Você não necessariamente precisa surfar o seu 100% para passar baterias. Não precisa fazer coisas extraordinárias ou pensar fora da caixa o tempo todo. Às vezes, chega ao topo porque o nível de energia que está colocando nas baterias é, apenas, superior ao do seus oponentes", fala.

Aprender isso foi importante para obter equilíbrio e ter sucesso nas disputas. Então, João não só superou a meta de passar pelo corte do meio do ano, como começou brigar nas cabeças do ranking. "A gente vai dando o nosso melhor e aproveitando as oportunidades. Com isso, comecei a sonhar mais alto", afirma. "Estamos sempre aprendendo no circuito mundial. E é muito importante ser honesto com nossos desejos".

E agora o sonho de ficar entre os cinco melhores do mundo para participar do WSL Finals se tornou uma realidade. E pra completar o ano cheio de realizações, João foi o segundo melhor brasileiro no ranking, o que lhe rendeu uma vaga olímpica. "Todo atleta sonha com Olimpíada. É o maior evento esportivo do mundo. São somente três medalhas a cada quatro anos, então é claro que era um desejo meu estar lá", diz.

Então, se em setembro Chumbinho terá a oportunidade de escrever um grande clímax para este enredo, no ano que vem, poderá ter um desfecho ainda mais extraordinário com a conquista de uma medalha em Teahupoo, no Taiti, onde será disputada a competição de surfe nos Jogos. "Eu acho que meu surfe se encaixa perfeitamente com as ondas de Teahupoo", conta João, falando de seu sonho dourado.

