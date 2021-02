Francesa pega o maior tubo já surfado por uma mulher

com uma bomba gigantesca em Nazaré, ela colocou mais uma na conta. É provável que seu queixo tenha caído ao ver o tubo no vídeo aí em cima.

é hoje uma das líderes da evolução do esporte entre as mulheres. Depois de ter vencido o prêmio de melhor onda do

E o que chama ainda mais a atenção? Justine estava surfando sem colete de flutuação em um mar gigantesco. Totalmente no controle da situação, com muita confiança. Que mulherão.

E o que chama ainda mais a atenção? Justine estava surfando sem colete de flutuação em um mar gigantesco. Totalmente no controle da situação, com muita confiança. Que mulherão.

E o que chama ainda mais a atenção? Justine estava surfando sem colete de flutuação em um mar gigantesco. Totalmente no controle da situação, com muita confiança. Que mulherão.