Lucas Chumbo encara uma onda gigante no meio do oceano Pacífico

Imagina só: um navio enorme com nove jet ski a bordo, equipe médica, seis câmeras, dois drones e vários surfistas de ondas grandes rumo ao meio do oceano Pacífico. Era esse o cenário cinematográfico da expedição que partiu rumo a Cortes Bank, a onda conhecida como Fantasma do Pacífico, que fica a 177 quilômetros da costa de San Diego, na Califórnia. "Essa é aquela viagem que qualquer surfista de ondas grandes sempre sonhou em fazer", diz Lucas Chumbo .

A viagem foi idealizada e promovida por Garret McNamara, lenda do surfe de ondas grandes que primeiro desbravou Nazaré há mais de 15 anos. O projeto faz parte das gravações de sua série (100 Foot Wave - Onda de 100 pés) para um canal de streaming. Para isso, Garret chamou uma equipe de peso afim de encarar as ondas sinistras e remotas de Cortes Bank. Estavam na barca as duplas de tow-in: Lucas Chumbo e Justine Dupont , Garret McNamara e Andrew Cotton , Nic Von Rupp e Will Skudin.

Uma das melhores ondulações da história em Cortes Bank © Pedro Bala Lucas Chumbo em Cortes Bank © Pedro Bala Lucas Chumbo em uma das maiores do dia em Cortes Bank © Pedro Bala A surfista Izzy Gomes fez a viagem em outro barco © Pedro Bala Justine Dupont em Cortes Bank © Pedro Bala Will Skudin encontrando uma excelente onda © Pedro Bala A beleza de Cortes Bank © Pedro Bala As ondas estavam massivas em Cortes Bank © Pedro Bala Andrew Cotton em Cortes Bank © Pedro Bala Will Skudin em Cortes Bank © Pedro Bala

Mas pra começar a contar essa história, você primeiro precisa entender o quão difícil é realizar essa expedição. A onda fica no meio do oceano, então chegar lá não é nada fácil. São oito horas de navegação e levar jet skis e equipe médica é imprescindível para caso ocorra algum acidente. A bancada consiste no topo de uma ilha submersa e natureza ao redor é selvagem. Muitos peixes grandes, focas, baleias e tubarões são avistados constantemente. "O ecossistema é muito forte. Tinham focas, baleias, vários pássaros e até tubarões. Então tínhamos que prestar atenção, pois quanto mais água, maior o peixe", conta Pedro Bala, fotógrafo que trabalha com Chumbo.

Por não ser de fácil acesso, Cortes é um lugar pouco conhecido e explorado por surfistas. E se já não é fácil acertar boas previsões de surfe para lugares como Nazaré ou Mavericks, que são vigiadas constantemente por vários surfistas do mundo, imagine em um lugar que está bem longe do alcance dos olhos.

Parecia a piscina de Deus. Lucas Chumbo

Mas o fato é que, desta vez, Garret McNamara não só acertou a chamada, como deu a sorte de presenciar a maior e melhor ondulação já registrada na bancada. "Eu nunca tinha surfado um pico de ondas grandes assim, tão perfeito, tão limpo e liso. Mais perfeito impossível, parecia uma piscina. Mar histórico, épico, com ondas gigantescas", diz Lucas. "Eu já estive outras vezes em Cortes, mas por ser no meio do mar existe uma exposição muito grande ao vento. Quase sempre fica bem mexido, balançado. Só que dessa vez pegamos um mar sem vento, perfeito e lisinho", conta Pedro Bala.

As ondas estavam enormes. Chegavam a quebrar com mais de 20 metros. E os surfista aproveitaram o dia inteiro de surfe, desde a primeira luz da manhã, até o final de tarde. "A onda é muito forte, muito rápida. Tem uma velocidade diferente por ser no meio do mar", explica Lucas. "Peguei ondas muito boas. Minha parceira Justine me colocou em ondas incríveis. Consegui fazer uma boa performance", completa.

Mas a maior onda do dia foi Lucas que deu de presente a Justine. Ela era gigantesca e está sendo cogitada como a maior onda já surfada na história por uma mulher. "Era muito grande a onda que ela pegou. Tinham uns 60 ou 70 pés (20 a 23 metros)", fala Pedro.

Ao final do dia, todos estavam muito satisfeitos com a missão. Ninguém tomou um caldo muito forte, todos surfaram ótimas ondas e ainda presenciaram um dia histórico no meio do oceano, quando o Fantasma do Pacífico apareceu pra festa sem assustar ninguém.

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!