Lucas Fink, tricampeão mundial: 'Outro sonho realizado'

Skimboard Nazaré O campeão mundial de skimboard Lucas Fink encara seu maior desafio: descer as montanhas de água de Nazaré com sua pequena prancha sem quilhas.

conquistou o mundo pela terceira vez, é tricampeão mundial de skimboard. A conquista do United Skim Tour rolou em Laguna Beach, na Califórnia, antes mesmo da temporada chegar ao fim. Lucas participou de quatro das cinco etapas disputadas até agora, e levou o título com duas vitórias e dois segundos lugares. "É mais um sonho realizado, pois a gente coloca muito foco, muita energia para isso", diz.