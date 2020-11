Dia de sonho: como foi a ondulação histórica de Nazaré

O relógio ainda não tinha chegado às 7h de quinta-feira quando a luz do dia começou a brilhar em Portugal, para que se pudesse ver as montanhas brancas se deslocando no horizonte. Em meio à densa névoa, era possível ver que estava se confirmando a previsão: as maiores ondas já vistas em Nazaré estavam chegando.

Partiram então do porto de abrigo várias equipes de surfistas de ondas grandes. Entre eles estavam brasileiros como Pedro Scooby, Lucas Chumbo , Carlos Burle , Ian Cosenza, Caio Vaz, Michelle Des Bouillions, Maya Gabeira e Alemão de Maresias. Ninguém sabia ainda o que testemunhariam, mas a adrenalina era grande, assim como a vontade de achar as maiores.

Quando o sol já estava mais alto e a neblina foi embora, foi possível se ter a real dimensão do cenário. Era, sim, a maior ondulação de todos os tempos, explodindo em frente ao forte de São Miguel Arcanjo. Ondas de mais de 20 metros viajavam por dentro do canhão de Nazaré, e arrebentavam com violência. Para alegria dos surfistas.

“Foi um dia histórico que a gente rezou tanto para ver.” Lucas Chumbo

"Acho que eu peguei a maior onda da minha vida", disse Chumbo. "Foi tudo meio que no susto, quando a gente viu ela já estava na nossa frente. O Ian [Cosenza] me jogou nela, quando larguei da corda, eu já sabia que ia ser gigante. A onda era gigante, eu ia descendo e descendo e não parava mais. Ela era linda, uma massa de água linda", contou.

Lucas Chumbo em dia de ondulação histórica em Nazaré © Hugo Silva / Red Bull Content Pool

Pedro Scooby também encontrou as dele. “Peguei várias ondas. Teve uma hora que a galera foi dispersando e aproveitei, mas três delas vão ficar na memória para sempre”, conta Scooby.

As ondas que ambos surfaram, sem dúvidas, estarão entre as maiores surfadas na temporada e podem vir a quebrar o recorde mundial. Ainda é muito cedo para falar disso, é preciso bastante análise, mas são ondas com bastante potencial.

A verdade é que vários surfistas pegaram ondas muito grandes. O dia ficará marcado na história, já que as condições além de extremas, estavam épicas, com sol, sem vento e sem neblina boa parte do dia. “Venho para Nazaré desde 2013 todos os anos e nunca vi nada comparado a isso. Foi o sonho de todos os atletas. Gigante, um dos maiores da história, liso, sol e perfeito. Incrível", disse Scooby.

+ Veja abaixo o vídeo que mostra a parceria de Lucas Chumbo e Kai Lenny, dois dos maiores surfistas de ondas grandes do mundo.

