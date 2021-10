As 5 maiores ondas da vida de Lucas Chumbo

com uma onda que surfou em outubro do ano passado, em Nazaré. De tão gigante, ela pode quebrar o recorde mundial, registrado no "Guinness Book": em 2017, Rodrigo Koxa surfou uma bomba de 24,4 metros, também em

Lucas surfou essa esquerda gigantesca no dia 29 de outubro de 2020. É ela que pode estabelecer um novo recorde mundial de maior onda já surfada. "Essa foi a maior que eu já surfei na minha vida e a maior onda que já vi na minha frente. Entrou pra história da minha vida e espero que entre pra história do surfe mundial. Foi uma sensação indescritível. Espero viver mais momentos como esse."

Lucas foi convidado neste ano pra participar da triagem da etapa taitiana do Circuito Mundial da WSL, em Teahupoo. Quando já estava lá, o evento foi cancelado por causa da pandemia. Mas uma grande ondulação encostou na ilha e ele não deixou de aproveitar. "O Taiti foi o tiro certo deste ano. Peguei essa onda inesquecível. Tenho que agradecer o [surfista local] Raimana Van Bastolaer, que passou toda a experiência dele e me puxou nesse diamante."

