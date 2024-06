João Chianca: 'Sou capaz de surfar qualquer onda'

Sabe quando as coisas acontecem na sua vida de um jeito muito melhor do que o planejado e você nem acredita que aquilo tudo é verdade? Imagina agora você realizando seus sonhos de criança, no auge do sucesso e, de repente, o destino te passa uma rasteira. Tudo fica incerto. Até a vida.

Foi essa montanha russa que João Chianca encarou em seus dois primeiros anos na elite do surfe e que agora pode ser vista em filme. Meu nome é João Chianca acompanha a trajetória meteórica do surfista brasileiro na elite mundial até o acidente que colocou tudo em risco, com bastidores inéditos.

João Chianca surfa em Saquarema © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

A produção da Red Bull TV mostra a construção da mentalidade vencedora e arrojada do menino que espantava a família desde cedo pegando onda em Saquarema e que passou a encantar o mundo dominando os picos mais tradicionais do surfe.

"O filme tem a perspectiva da minha família e a minha trajetória desde o comecinho. Mostra o trabalho de um surfista que atinge esse patamar no circuito. O desfecho não é perfeito, teve o acidente [uma queda no Havaí, em dezembro de 2023], mas é legal porque mostra o retorno do atleta e como a disciplina e a motivação são valiosas e me deram a oportunidade de surfar novamente", diz João.

'Quem é esse cara?'

Retrato de João Chianca © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Quando João surfou as primeiras ondas na elite do surfe mundial, em 2022, a pergunta mais ouvida era: “Quem é esse cara?”. Pra ele, não tinha tempo (nem onda, nem adversário) ruim. "Esse início foi além das expectativas. Eu imprimi um ritmo de surfe que me deixou feliz, não pelos resultados, mas por uma coisa muito maior que era o surfe em si. Me deu muita satisfação e foi muito importante pra mim", lembra João.

No filme, comentaristas e narradores do tour mostram a surpresa e o encantamento com a chegada do novato brasileiro. Uma determinação que a família conhece desde que ele era criança em Saquarema, onde cresceu.

Menino 'saidinho'

João Chianca voa em Saquarema © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

O pai, Gustavo, conta que precisava frear o filho mais novo, que seguia os passos do irmão, Lucas Chumbo , mas era bem mais “saidinho”. Imagens preciosas do João surfando e tirando onda com o irmão ainda garoto dão um aperitivo do talento e da personalidade que ele iria mostrar ao longo de sua carreira. "Sempre fui uma criança alegre, queria me atirar nas ondas maiores. E quem me conhece sabe que não mudei nada", diz João.

Eu nunca olho uma onda e penso no pior. Penso que tenho total capacidade de surfar qualquer onda João Chianca

Volta por cima

E a trajetória dele no surfe profissional exigiu personalidade desde cedo. João entrou no CT com o pé na porta em 2022, mas suas atuações impressionantes não foram suficientes para evitar o corte da metade do ano.

E aí o baque foi grande. João conta no filme que teve a cabeça inundada por pensamentos ruins. Era como se o sonho estivesse perdido pra sempre. Até receber uma ligação de Lucas, que mandava o caçula ir com ele pro Taiti. As ondas perfeitas e a energia da ilha devolveram a João a vontade de surfar.

João Chianca em Teahupoo © Domenic Mosqueira / Red Bull Content Pool

"A viagem veio num momento em que as dúvidas sobre se eu seria capaz de voltar estavam começando. No Taiti eu tive a coragem de fazer algo bom pra mim. Aquilo me fez perceber o quanto eu amo o surfe de competição e quanto queria me classificar pra competir naquela onda. Me deu o sentimento de me achar de novo", conta.

Ele voltou pra Saquarema e passou a treinar muito. Muito mesmo. A rotina era treino físico, treino na água e cama. Quando as competições começaram, lá foi o cara atrás da vaga de novo. O filme acompanha todos esses momentos, mostrando os bastidores e o crescimento meteórico de João, os altos e baixos e como ele consegue botar a cabeça de volta no lugar pra não deixar seus objetivos escaparem por entre os dedos.

O auge e a queda

Em 2023, finalmente a magia aconteceu. João ganhou a etapa de Portugal e terminou o ano como quarto melhor do mundo, com o passaporte carimbado pra Paris. Às vezes, nem ele mesmo parece acreditar que seu sonho de criança se realizou tão cedo. Estava tudo perfeito. Até que...

João Chianca © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Até que a vida traz outra virada. Dessa vez, um baque que desafiou até sua fé inabalável.

Em uma viagem pra surfar com o irmão, João estava na água em Pipeline quando caiu da prancha. O surfista havaiano Jake Maki, que surfava com o brasileiro, conta no filme como foi o resgate. Ele foi o primeiro a perceber que João estava preso à prancha embaixo d’água, nadou em sua direção e começou a levá-lo pra praia com a ajuda de outros surfistas, lutando contra a corrente.

Lucas, que tinha ido pegar onda em Sunset, já estava voltando pra Pipeline quando recebeu uma ligação informando sobre o acidente. Ele chegou a tempo de ir com o irmão pro hospital na ambulância. A agonia e o desespero são palpáveis nas vozes do irmão e da mãe, Michele. O medo de João não voltar a ser mais João.

João Chianca em Saquarema © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

O filme acompanha a recuperação, mostra como o surfista foi pra um lugar escuro antes de voltar a acreditar que poderia surfar novamente. João ficou três meses no hospital e fez fisioterapia por um longo período pra retomar os movimentos e poder voltar pra água.

"Não lembro de nada. Foi um processo de recuperação longo, de disciplina, aceitação e recuperação até eu voltar ao alto rendimento, a buscar o atleta que eu queria ser. Foi uma fase muito difícil. Não havia promessa de que o amanhã seria melhor do que o hoje. Tinha que aceitar a situação e ser eu mesmo meu melhor amigo", relembra João.

As primeiras imagens dele pegando onda novamente são um alento e uma alegria. O próximo capítulo ele irá escrever no Taiti.

