Mick Fanning: 'Tô curtindo fazer apenas o que quero'

"Está sendo divertido. Tivemos alguns swells no início do ano com expectativas muito altas, mas depois nada aconteceu, enquanto neste estamos mais do tipo: "vamos acordar e ver o que acontece". Tivemos dois ou três dias logo no início que foram simplesmente de sonho. Sem vento e com a melhor imagem possível, o que foi legal, apenas surfar e não ter que lidar com vento ou algo do gênero. Foi legal", conta Mick.