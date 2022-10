Australiana conta sobre ano de estreia na elite mundial

Molly Picklum é uma jovem australiana que entrou na elite do surfe mundial aos 19 anos em 2022. Mas o caminho para a classificação não foi fácil. No ano anterior ela bateu na trave sendo a primeira da lista a ficar de fora do ranking classificatório. Mas Caitlin Simmers optou por não participar do CT por se achar muito jovem, dando assim lugar a Molly.

O ano começou intenso e com muita adrenalina. Sua primeira bateria da vida no CT foi logo em Pipeline, a onda mais icônica do mundo. Além disso, essa era a primeira bateria feminina da história de Pipe. Muitas novidades ao mesmo tempo para a jovem Molly, e muito aprendizado. “Eu nunca havia competido numa bateria do CT como convidada e quando você compara com o QS, fica a quilômetros de distância”, analisa Molly. “As pessoas esperam que você saiba sobre o local, sobre posicionamento, sobre tudo”, comenta.

Mas Molly não esteve sozinha no Tour. Ela teve o suporte de Glenn Hall, que é muito mais que seu treinador. Além de inspira-lá no surfe, também a inspira na vida. “Tudo que tem a ver com o surfe ele conhece, das baterias à técnica e também sobre meu equipamento“, diz Molly.

Molly Picklum e Glenn Hall no Havaí © Tony Heff/WSL

Ela também tem por trás seu shaper, Darren Handley (DHD), que a ajuda bastante com o desenho de suas pranchas. Ainda conta com um empresário e um Team Menager. Um time pesado para que a atleta possa focar somente no surfe.

Apesar de todo o suporte, em Pipeline, a ansiedade da estreia falou mais alto. Mas para ela, o resultado ruim a ensinou muito e logo colocou tudo em prática nas ondas pesadas de Sunset. Na segunda etapa do ano, Molly então derrotou sua ídola e cinco vezes campeã do mundo Carissa Moore nas oitavas de final e acabou a competição em 5º lugar. “Acho que esse foi meu melhor momento do ano”, conta Molly.

Molly Picklum em Pipeline © Tony Heff/WSL

Em Portugal Molly ficou apaixonada pelas ondas, pelos castelos e pela comida. Mas novamente sofreu com a adaptação em Supertubos e passou apenas uma bateria. Em Bells rolou a ansiedade de estrear em casa, no seu país e mais uma vez Molly não apresentou um bom resultado. “Na primeira bateria tive uma boa oportunidade mas não aproveitei. Na segunda a onda boa não veio”, desabafa Molly.

Para fechar seu calendário competitivo na elite, em Margaret River Molly chegou até as quartas de final mas foi inevitável escapar do corte de atletas do meio do ano. Ela foi eliminada da elite do surfe mundial. Mas com muita positividade, Molly compreende que tudo isso faz parte do grande aprendizado para que possa se tornar a atleta que quer ser. “Meu objetivo é estar entre as top 5 e brigar por títulos. Então, ser cortada e voltar faz parte da minha jornada”, diz.

Molly fazendo chover em Sunset © Brent Bielmann/WSL

E foi exatamente isso que fez. Antes mesmo de terminar o calendário do circuito classificatório Challenger Series, Molly já está na segunda posição do ranking e garantida entre as cinco atletas que irão reintegrar a elite em 2023. Para isso, ela foi vice campeã na primeira etapa na Gold Coast, Austrália, e campeã em Ballito, na África do Sul. Agora é só uma questão de adaptação para que Molly comece a colher bons frutos também na divisão máxima do surfe mundial.

