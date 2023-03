Molly Picklum: da eliminação ao topo do ranking do circuito

Molly Picklum A natural athlete with an enormous amount of potential, Molly Picklum might just be Australian surfing’s next big thing.

A etapa de abertura do circuito deste ano aconteceu em Pipeline, no Havaí, e Molly ficou com a quinta colocação. Em seguida, o tour parou nas poderosas ondas de Sunset, também no North Shore de Oahu. E foi lá que a australiana levantou o troféu de campeã pela primeira vez na elite do surfe mundial. Para vencer, Molly derrotou Caroline Marks na final e assumiu a liderança do ranking ao lado de Carissa Moore. Com outro quinto lugar, em Peniche, se isolou no primeiro lugar.