Prepare-se pra um ano imperdível do mundial de surfe

O Circuito Mundial de Surfe chegou e pela terceira vez consecutiva começa em Pipeline, no Havaí. Depois do sucesso da temporada passada, ao coroar Kelly Slater logo no início do ano, novamente a WSL dá o play na temporada no maior palco do esporte.

01 Calendário 📆

A novidade do calendário neste ano foi a saída da recém chegada parada em G-Land, na Indonésia, para a volta da polêmica etapa na piscina de ondas do Surf Ranch, Califónia. Mantendo o sucesso de 2022, este ano o calendário feminino se mantém o mesmo do masculino. Terminando todos em setembro com a WSL Finals em Lower Trestles, também na Califórnia.

No ano passado, El Salvador entrou para o circuito e, pelo jeito, veio para ficar. Antes de chegarem ao Brasil em junho, mais uma vez, os melhores surfistas do mundo desembarcam em Punta Roca para a sétima etapa da temporada.

DATA EVENTO LOCAL 29/1 a 10/2 Billabong Pro Pipeline Banzai Pipeline, Havaí 12/02 a 23/2 Hurley Pro Sunset Beach Sunset Beach, Havaí 8/3 a 16/3 MEO Rip Curl Portugal Pro Peniche, Portugal 4/4 a 16/4 Rip Curl Pro Bells Beach Bells Beach, Austrália 20/4 a 30/4 Margaret River Pro Margaret River, Austrália 27/5 a 28/5 Surf Ranch Pro Lemoore, EUA 9/6 a 18/6 Surf City El Salvador Pro Punta Roca, El Salvador 23/6 a 1/7 VIVO Rio Pro presented by Corona Saquarema, Brasil 13/7 a 22/7 Corona Open J-Bay Jeffreys Bay, África do Sul 11/8 a 20/8 SHISEIDO Tahiti Pro Teahupoo, Tahiti 7/9 a 15/9 Rip Curl WSL Finals Lower Trestles, EUA

02 🇧🇷 Time de peso

Italo Ferreira fez uma campanha impressionante no WSL Finals de 2022. Chegou ao evento em quarto lugar no ranking, venceu três baterias para perder apenas na Superfinal pro Filipe Toledo. Terminou o ano com vice-campeão mundial e neste ano está com fome de vitória.

O ano passado também foi excelente para Caio Ibelli, Miguel Pupo e Samuel Pupo, que tiveram os melhores resultados da carreira e prometem dar muito trabalho em 2023. Assim como Jadson André e Yago Dora.

Recuperado da lesão sofrida na etapa do Brasil em 2022, Gabriel Medina está de volta para reforçar o time verde-amarelo. Também garantiram a reclassificação João Chumbinho e Michael Rodrigues. Tati Weston-Webb é a força brasileira no feminino.

Italo Ferreira foi vice-campeão mundial em 2022 © Alan Van Gysen/World Surf League

03 GOATs 🐐

Será possível essa ser a última vez de Kelly Slater e Stephanie Gilmore? Talvez, esta tenha sido a pergunta feita com mais frequência pela comunidade do surfe mundial. Mas o goat (Greatest Of All Time - Melhor de Todos os Tempos) não dá o menor sinal de que pense em se aposentar.

Afinal, no ano passado venceu a primeira etapa do ano com maestria em Pipeline, no auge dos seus 50 anos de idade. Mas, como fãs do esporte, este é um grande receio do público. Será que agora ele se aposenta? Então, sempre é bom ficar atento e curtir a lenda surfando.

O mesmo já começa a ser questionado em relação a oito vezes campeã do mundo, Stephanie Gilmore. A australiana ainda é jovem, tem apenas 34 anos. Ainda teria mais 16 anos pela frente se comparada ao doze vezes campeão mundial Kelly Slater. Portanto, há quem diga: ela ainda tem muita lenha pra queimar.

