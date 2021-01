mudou os padrões do surfe de ondas grandes no mundo. Muitos surfistas se deram bem no canhão português, verdade. Mas também já houve diversos momentos de terror naquele mar revolto. E é disso se trata a lista abaixo. Prenda a respiração e vem ver.

1. Kai Lenny toma na cabeça e capta em vídeo

é um dos maiores surfistas de ondas grandes do mundo. Mas nem ele está livre do sufoco em Nazaré. Em 2020, o havaiano tomou uma vaca muito sinistra por lá e custou a ser resgatado. Ele tomou a série inteira na cabeça e o mais incrível é que conseguiu capturar tudo com sua câmera. Veja abaixo e sinta-se na zona de perigo.

2. Carlos Burle na última bateria da carreira

que, assessorado por ele, venceu o campeonato. A história toda é contada no documentário "Kahe - A Próxima Grande Onda de Carlos Burle".

3. Scooby e Lucas Chumbo viram o jet ski

surfaram um mar gigantesco em Nazaré. Trocaram os embalos do Carnaval brasileiro por um ritmo bem intenso em Portugal: surfe em ondas de mais de 20 metros. Depois de Scooby pegar uma onda imensa, Chumbo tentou resgatá-lo. Ao acelerar muito o jet ski para fugir de uma onda, acabaram capotando. O susto está registrado aí no vídeo abaixo.

4. Pedro Scooby: 20 pontos na cabeça

Na mesma ondulação que Scooby e Chumbo viraram o jet ski, Pedro sofreu um acidente que lhe rendeu 20 pontos na cabeça. No dia seguinte da grande ondulação, Scooby foi surfar na remada quando o mar havia baixado um pouco. Pegou cinco ondas e, quando ia sair do mar, resolveu pegar mais uma. Sofreu a vaca e a prancha bateu na cabeça.

5. Maya Gabeira vive uma quase tragédia

No momento mais assustador de Nazaré Maya quase perdeu a vida. Depois de uma queda, ela machucou o pé e acabou tomando mais ondas da série na cabeça enquanto Carlos Burle tentava o resgate. Ele a encontrou já desacordada. Na praia, Burle conseguiu fazer os procedimentos de reanimação, e Maya (ufa) sobreviveu pra contar a história e voltar a surfar a Nazaré, onde mora hoje.

Mais vacas memoráveis