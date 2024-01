Avisa que são eles! Chumbo e Scooby são os campeões em Nazaré

. Os caras pegaram as melhores ondas do dia e Chumbo, ainda por cima, foi o dono da melhor performance individual. Maya Gabeira levou a disputa feminina.

Apesar de o dia ter amanhecido mais calmo no canhão português, o mar melhorou muito e proporcionou uma disputa absurda. A competição teve duas sessões de três baterias, cada uma delas com três duplas. Pra levar o título individual, Lucas Chumbo ficou com nota 7,83. A dupla com Scooby terminou com 41,16.