Lucas Chumbo: o que aprendi surfando em Nazaré

e Nazaré formam um casamento perfeito. O brasileiro virou quase sinônimo do surfe na bucólica vila portuguesa. Mas dominar as bombas de mais de 20 metros tem consequências. Pra encarar a força da natureza é preciso mais do que coragem. É necessário preparo, conhecimento e respeito. E respeitar o oceano em qualquer condição foi a principal lição que o Lucas aprendeu em

Respeitar o oceano

“Mesmo quando o mar não está em condições extremas, você tem que respeitar. Porque qualquer situação em Nazaré pode ficar extrema, mesmo quando as ondas estão pequenas. Às vezes, a gente tá surfando um mar pequeno, achando que está tudo certo e tudo muda de repente. Não pode achar que tá tudo controlado."

Conviver com o pânico

. Então é uma questão de dominar o seu psicológico, conseguir manter a calma, controlar a mente pra tomas as decisões conscientes e corretas."

Controlar a ansiedade