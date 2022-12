Por que é no Pacífico que quebram as melhores ondas?

É o vento soprando sobre a superfície da água nos oceanos que formam as ondas mais comuns que quebram nas praias proporcionando o surfe. E existem três fatores que influenciam na formação das ondas : a intensidade do vento, a duração dele e a área de atuação ou pista do vento. Quanto mais forte o vento for, quanto maior o tempo que ele soprar e quanto maior for a área em que ele estiver atuando, maiores serão as ondas.

Como o vento não é constante, as ondas formadas são desordenadas, com períodos, comprimentos e alturas diferentes. Ao se propagarem pelos oceanos, as ondas de mesma direção e período (intervalo de tempo entre duas cristas) se agrupam, porque a velocidade delas varia de acordo com seu comprimento (distância entre duas cristas).

Então, quanto maior a distância percorrida por essas ondas, atravessando o oceano até encontrarem uma costa, mais perfeitas serão as ondas. É como se a distância fosse um filtro que deixasse o swell mais limpo.

Pipeline recebe ondas perfeitas todas as temporadas © Zak Noyle / Red Bull Content Pool

Mas afinal, o que é um swell, algo tão esperado pelos surfistas? Na tradução livre, são as ondulações, conjuntos de ondas com intervalos de tempo regulares (período). Elas são geradas a distâncias que chegam a 10 e 20 mil quilômetros da costa. E enquanto viajam pelos oceanos, a ondulação vai se alinhando pelo oceano. Ou seja, quanto maior a distância dessa travessia, mais perfeitas serão as séries de ondas que quebram na costa.

E o Oceano Pacífico é o maior dos oceanos, por isso, tem as maiores áreas em potencial para atuação do vento na geração de grandes ondulações. Além disso, sua extensão contribui para que as ondulações viagem por mais tempo, chegando assim mais limpas à costa de lugares remotos como Taiti, Havaí e Fiji.

O Havaí, por exemplo, é a meca do surfe por encontrar-se no meio do Pacífico. As ondas geradas pelos ventos de tempestades polares nos dois hemisférios atingem o arquipélago somente depois de terem viajado muitos quilômetros e terem sido bem selecionadas em função do comprimento de onda.

Fiji é um país localizado na porção sudoeste do Oceano Pacífico, no continente Oceania e por isso, Cludbreak também recebe algumas das melhores ondulações do mundo. O Taiti é a maior ilha da Polinésia Francesa. O arquipélago também fica no Oceano Pacífico e Teahupoo é considerada umas das ondas mais perfeitas e sinistras do mundo.

