O surfista amputado que encara as bombas de Nazaré

Durante a recuperação, Ollie recebeu diversas mensagens de apoio de amigos e familiares e diz que esse carinho teve papel decisivo. "Foi essa energia positiva que realmente moldou minha mentalidade e me conduziu no desenvolvimento pessoal. Eu apenas continuei respondendo a todos com positividade e gratidão: 'Sim, estou bem, me sentindo forte, e um dia voltarei a surfar '. Mas o mais louco é que eu nem acreditava nisso na época", conta o australiano.