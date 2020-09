Celebração, inovação e competição na 'Onda do Bem'

Foi de maneira diferente e inovadora que o surfe voltou às telinhas. Em clima de celebração, 15 dos melhores surfistas brasileiros e mais 10 celebridades que também pegam onda encararam o desafio de surfar à noite na praia de Itamambuca, Ubatuba, litoral norte de São Paulo. As pranchas estavam iluminadas com LEDs coloridos, deixando o visual muito bonito.

