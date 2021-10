Vem aqui conhecer as ondas mais longas do mundo

. Quando mais tempo for possível surfar a mesma onda, melhor. Mas nem sempre é fácil encontrá-las. Normalmente são ondas de pico, que quebram sempre iguais e perfeitas. Aqui está uma lista com as mais famosas delas pra você já colocar na listinha de desejos.

É tubo mais longo do mundo. Ele não quebra com tanta frequência. O pico é sensível e precisa de um alinhamento de vários fatores para quebrar com qualidade. Mas quando isso acontece... segura! É muita qualidade. Muitos sul-africanos viajam até lá (os países fazem fronteira) quando grandes ondas aparecem no radar. Mesmo assim, apenas algumas dessas ondulações se alinham adequadamente. Normalmente ondulações grandes de sudoeste, de maio a outubro.

Com um comprimento inimaginável de aproximadamente 4 quilômetros (você leu certo), Chicama é conhecida como a onda mais longa do mundo. Localizada perto de uma pequena vila de pescadores no norte do Peru, ela precisa de uma ondulação de sul-sudoeste para encaixar perfeitamente na bancada e percorrer toda essa extensão. Quando isso acontece, a onda é tão longa que é recomendável alugar um barco para te levar de volta ao pico depois de pegar uma onda.

