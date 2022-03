Quem é a americana que abriu mão de ir à elite do surfe

O grande objetivo de qualquer surfista é disputar o WCT ,onde está reunida a elite do surfe mundial . Essa afirmação parecia totalmente correta até o começo deste ano, quando a americana Caitlin Simmers abriu mão da vaga que conquistou na divisão principal do circuito.

Nascida em uma família de surfistas, Caitlin cresceu em Oceanside, na Califórnia, pegando ondas com os pais e o irmão mais novo. “Todos meus amigos moram aqui, as ondas são bem consistentes e tem um skatepark legal, o Prince Park, então tenho tudo que preciso”, diz ela. “Apenas tento me divertir, surfar quando quiser e viver um dia de cada vez, seja uma competição ou não”, afirma.

Caitlin Simmers © Lucas Gilman / Red Bull Content Pool

Essa abordagem descontraída tem feito maravilhas até agora. Caitlin foi campeã mundial sub-16 e dominou o campeonato nacional escolar dos EUA na categoria sub-12. De lá pra cá, passou pra ondas maiores, competições mais importantes e venceu a série WSL Junior Pro em 2019 e 2020.

Competindo no WQS, a americana ficou entre as três melhores em quatro dos cinco eventos que participou em 2020. Assim, garantiu vaga pro Challenger Series. E em 2021 conseguiu o grande feito. Aos 15 anos, Caitlin mostrou todo o seu potencial e venceu o US Open of Surfing, em Huntington Beach. Foi a segunda vencedora mais jovem da história do evento.

Em seguida, conseguiu um terceiro lugar no Roxy Pro, na França. Os pontos lhe garantiram a quarta posição do ranking e, portanto, uma vaga na elite do surfe mundial. Com apenas 16 anos, Caitlin se tornou uma das mais jovens atletas da história a integrar a lista das melhores surfistas do mundo.

Mas Caitlin não se sentiu preparada para encarar um ano inteiro de disputas e viagens que o circuito exige, e abriu mão de sua vaga. Preferiu ter outras prioridades. "Quero me concentrar na evolução do meu surfe, ficar com família e amigos e manter o foco na escola. Me preparar mental e fisicamente pra esse desafio [surfar na elite]”, disse Caitlin em entrevista à WSL.

A força nas manobras de Caitlin Simmers © Jeremiah Klein / Red Bull Content Pool

Entrar no WCT ainda é seu grande objetivo, mas Caitlin por enquanto deixou a vaga pra Molly Picklum. A australiana de 19 anos terminou o Challenger Series em oitavo, uma posição abaixo da classificação. “A Caitlin é uma surfista incrível e com certeza vamos compartilhar muitos anos juntas no tour", disse Molly.

Caitlin continuou participando de etapas do WQS e vai competir no Challenger Series no segundo semestre. Em janeiro ficou em terceiro lugar em Pismo Beach. Ou seja: se classificar novamente não será um problema pra ela.

