Quem é o surfista que quer a Nova Zelândia no holofote

Kehu Butler é neozelandês de origem Maori. O surfe está no sangue. Seu tio-avô, Paul Bennett, venceu um título nacional na década de 70 e foi o primeiro surfista Maori a competir no exterior. É neste passado que ele confia para colocar seu país no radar da elite do esporte.

Desde cedo, Khan, o pai do Kehu, sabia que o filho tinha mesmo o dom pra deslizar sobre as ondas. "Empurrei Kehu nas ondas de Arataki, a pequena comunidade em Mount Maunganui de onde somos, e ele logo ficou em pé", diz.

