Molly Picklum faz o novo surfe australiano sorrir

A primeira coisa que você nota quando conhece Molly Picklum é a risada. Porque ela parece não ter fim. Mas não se deixe enganar, por trás de tanta graça está uma competidora forte , que deixa até as melhores surfistas do mundo preocupadas quando precisam enfrentar a australiana . Como quando derrotou a pentacampeã mundial Carissa Moore nas oitavas de final do Pro Sunset Beach, no Havaí, ou quando bateu a bicampeã mundial Tyler Wright no Margaret River Pro.

Essas foram as duas vitórias que levaram Molly aos seus melhores resultados em seu ano de estreia no Circuito Mundial . Vitórias importantes, que validam sua ascensão, mas que não foram suficientes para que ela ficasse dentro da linha de corte do meio do ano do tour . Agora que vai remar de novo pra voltar à elite ainda mais forte.

Molly Picklum coloca pressão e joga bastante água na rasgada © Andrew Shield Molly Picklum mostra sua potência em Burleigh Heads © Andrew Shield Molly Picklum mostra suas manobras progressivas © Andrew Shield Molly Picklum faz chover em Burleigh Heads © Andrew Shield

O caminho de Picklum para o Dream Tour foi pouco convencional. Ao disputar o novo Challenger Series em 2021, Molly chegou ao Havaí precisando de um resultado forte para selar seu convite para o grande baile, e ficou – literalmente – na porta. Suas esperanças foram frustradas, ou assim parecia, até que a prodígio americana Caitlin Simmers fez o impensável. Depois de terminar em quarto lugar no Challenger Series, recusou seu lugar no Championship Tour de 2022.

Ninguém via um atleta fazer algo assim desde que Taj Burrow disse não ao tour em 1997, e embora isso diga muito sobre o talento e a confiança de Simmers, o mais importante para Picklum foi a abertura de uma vaga. A garota da Costa Central de Nova Gales do Sul, tinha então 18 anos e realizou um sonho. A surfista que é treinada por Glenn Hall e tem Adrian Buchan e Wade Carmichael como parceiros de sessão onde mora estava no topo.

No tour, "Pickles" (sim, ela ganhou esse novo apelido, um trocadinho do seu sobrenome com "picles") se divertiu bastante e aprendeu muito. "Tudo o sei é que meus primeiros cinco eventos no CT foram muito divertidos e mal posso esperar para voltar", diz. "Embora eu não tenha ficado na linha de corte, estou muito orgulhosa dos meus esforços e sinto que estava quase lá. O caminho de cada um é único e confio no meu", afirma, cheia de segurança.

Tanto que seu lugar é no tour, que no primeiro evento do Challenger Series, que pode reclassifica-la para o CT, Molly foi vice-campeã, atrás apenas de Caitlin Simmers. Depois de dois eventos, ela esta entre as cinco primeiras do ranking. Ainda faltam seis etapas, mas Molly está, sim, provando seu potencial.

