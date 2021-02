5 picos alternativos de ondas pesadas na África do Sul

Queensbury Bay

Esse pico fica no sudeste do país, entre Durban e Porto Elizabeth. É pouco frequentado e tem ótimas ondas, em uma região chamada East London. É perfeito para ondas de 3 metros de altura ou até mais. Intercala entre séries de esquerdas perfeitas e séries um pouco estranhas fechando inteiras. Elas quebram bem pra fora, e, cuidado, tubarões brancos são convidados frequentes na sessão.

Gansbaai

Gansbaai é conhecida como a capital mundial de mergulho com tubarões brancos. Mas também há muitos picos legais de surfe de ondas grandes nessa área à leste da Cidade do Cabo, o que pode ser uma combinação assustadora. Por isso, a atividade surfística por ali é feita com a ajuda de jet ski, mas em dias calmos, os mais corajosos se arriscam na água para uma remada. Nada como ficar na água esperando as ondas e ver barcos descendo jaulas para atrair tubarões.

The Crayfish Factory

Outro pico bem próximo da Cidade do Cabo e famoso por ter uma onda bizarra com vários bumps e proporcionar sessões pesadas. É uma bomba que entra e pode abrir até o inside. Mas ela é perigosa e fria. Já houve alguns casos de quase afogamento por ali, então não é onda para inexperientes. E é melhor não se arriscar solitariamente por ali.

Bay View