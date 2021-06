As piscinas de ondas vão acabar com a alma do surfe?

Piscinas de ondas contra as ondas do mar: não é de hoje que este debate ganhou as conversas do surfe . O esporte flerta com ondas artificiais desde os anos 80, quando rolou o primeiro evento profissional, o Inland Surfing Championships, em condições precárias em uma piscina na Pensilvânia, nos EUA. Na década de 1990 e início dos anos 2000, vários empresários e investidores fizeram barulho sobre uma nova tecnologia que, no fim das contas, resultou em ondas artificiais nada inspiradoras. Um cenário que vem mudando rapidamente.