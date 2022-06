Scooby e Chumbo no páreo do Red Bull Big Wave Awards

estão com tudo. Os dois foram nomeados como finalistas na edição 2022 do maior e mais importante

Scooby e Chumbo concorrem nas mesmas duas categorias, de melhor onda do ano e de maior onda de tow-in . "Melhor notícia do ano. Independentemente do resultado, só de estar entre os cinco finalistas já é incrível", diz o big rider (e agora ex-BBB). Chumbo concorre ainda na categoria maior onda na remada , com uma bomba impensável de se surfar sem ajuda de jet-ski.