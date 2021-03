Aberta a janela: o insano Red Bull Cape Fear vem aí

. A parada rola na insana em uma das ondas mais perigosas do planeta: Shipstern Bluff, na Tasmânia, região da Austrália que fica a 200 km da costa do país. O evento é só pra convidados e neste ano, por causa de limitações para viagens, terá participação apenas de atletas locais.

A janela de espera do campeonato fica aberta de março e vai até agosto. A organização espera pelas condições mais extremas para a realização do campeonato. E se você nunca assistiu ao

A grande novidade da edição 2021 é que pela primeira vez a competição vai ter a participação de mulheres. Será realizada uma exibição de atletas, incluindo a presença de Laura Enever, campeã do circuito mundial em 2009. "Ser uma das primeiras surfistas a participar do

A grande novidade da edição 2021 é que pela primeira vez a competição vai ter a participação de mulheres. Será realizada uma exibição de atletas, incluindo a presença de Laura Enever, campeã do circuito mundial em 2009. "Ser uma das primeiras surfistas a participar do Red Bull Cape Fear é uma honra e estou animada e nervosa pra competir contra algumas das melhores atletas da Austrália", diz Laura Enever. "Vai ser insano”, afirma.

A grande novidade da edição 2021 é que pela primeira vez a competição vai ter a participação de mulheres. Será realizada uma exibição de atletas, incluindo a presença de Laura Enever, campeã do circuito mundial em 2009. "Ser uma das primeiras surfistas a participar do Red Bull Cape Fear é uma honra e estou animada e nervosa pra competir contra algumas das melhores atletas da Austrália", diz Laura Enever. "Vai ser insano”, afirma.

Por que tão temida?