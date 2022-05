Red Bull Pool Clash: inovação na piscina de ondas

O dia começou com grande expectativa. Atentos, surfistas da nova geração e outros mais experientes escutavam as orientações de Mineirinho antes de tudo começar. Muitos ali nunca haviam surfado na piscina de ondas . "Nas primeiras ondas dos treinos, só tomei vaca. Mas depois consegui me adaptar e me encaixar. Estou muito feliz com a vitória", conta a campeã Julia Santos.