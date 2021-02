Por representatividade, ela criou o Surfistas Negras

O Circuito Mundial feminino de surfe tem hoje 18 atletas de seis países. Nenhuma delas é negra. Por muito tempo, a cearense Silvana Lima foi a única atleta negra do tour, segurando sozinha a bandeira da representatividade. Ela foi a brasileira que chegou mais perto do título (duas vezes vice-campeã) e passou dez anos na elite. Foi reconhecida, teve bons patrocínios. À altura das suas conquistas? Longe disso. Silvana passou diversos perrengues na sua carreira. Chegou a vender rifas pra poder viajar para as etapas do Mundial.

Se a história da maior surfista que o País já teve é essa, como será a história de outras surfistas negras no Brasil? “O surfe é um esporte machista e racista, apesar da maioria dos praticantes negarem”, diz Érica Prado, jornalista e ex-surfista profissional, fundadora do movimento