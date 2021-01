Adriano de Souza e Kelly Slater: a história de uma rivalidade

Adriano de Souza tem 15 temporadas completas no Circuito Mundial de Surfe. Nesse tempo todo, um adversário se repetiu com muita frequência: Kelly Slater, o maior de todos os tempos, foi rival do Mineiro 24 vezes. Velhos conhecidos, entraram na água juntos pela primeira vez em 2004, na etapa brasileira do Mundial. Adriano, campeão mundial júnior, corria ainda como convidado. "Eu tava iniciando minha carreira e ele estava no auge. Na época, tentei aproveitar o máximo da visibilidade que isso dava", diz Mineiro.

Kelly já tinha conquistado seis de seus 11 títulos mundiais e não deu chance alguma ao novato, que estrearia regularmente na elite só no ano seguinte, em 2005. Em Imbituba, Santa Catarina, o americano fez quase o dobro de ponto: 16,27, contra 8,5 do brasileiro. Mas aquele era apenas o primeiro capítulo da história que os dois teriam.

Nos anos seguintes, foi porrada atrás de porrada. Kelly venceu as oito baterias seguintes contra o Adriano. Até chegar julho de 2009. Nas ondas de Huntington Beach, na Califórnia, em uma etapa do circuito de acesso, o WQS, mas com vários dos atletas do WCT em ação - o patrocinador ofereceu US$ 100 mil ao campeão -, Mineiro conseguiu sair da água derrotando o americano.

Kelly Slater © Pedro Gomes

Kelly vinha numa ótima performance no campeonato. Fez o maior somatório do evento no round inicial e depois tirou uma nota 10 nas oitavas de final. Mas nas quartas de final foi parado por um brasileiro que estava engasgado depois de tantas derrotas para o já lendário Slater. No mesmo ano, Adriano ainda venceu o rival nas semifinais de Mundaka, na Espanha, campeonato que marcou seu primeiro título na elite.

Parece que foi ali que Mineiro aprendeu o caminho para vencer um adversário tão casca grossa. Em 2010, porém, outra lição. Dessa vez, em Porto Rico. No round 4 do evento, os dois se enfrentaram e Kelly forçou uma interferência. Mineiro estava ganhando e foi punido na malandragem do rival, que deu uma entrevista pós-bateria falando muito mal do Mineiro. Em vez de ficar abalado, Mineiro focou em passar sua bateria de repescagem. E encontrou Slater mais uma vez, agora nas quartas de final. E outra vitória do americano.

Com prioridade, Adriano deixou passar uma onda. Kelly pegou e aproveitou bem: tirou uma nota 10. A virada não só lhe rendeu a vitória da bateria, como garantiu seu décimo título mundial. Pro Adriano, a derrota foi muito difícil. "O campeonato ficava a dez quilômetros de onde eu estava hospedado, mas voltei caminhando refletindo. Eu queria apagar aquela derrota”, contou Adriano.

Adriano de Souza © ASP/Kirstin

Foi a derrota mais dura da vida de Adriano e, provavelmente, a que mais ensinou. “Ao mesmo tempo, foi um dos maiores triunfos da minha vida. Ao longo dos anos, vemos o quanto é importante. Os erros te fortalecem e vão formando quem você realmente é", diz. "Era um tempo de muitas provações pra mim. Tinha que provar muita coisa, e acho que consegui", afirma.

Depois disso, a chave virou. Adriano nunca mais quis sentir-se daquele jeito. Se dedicou a não ser mais freguês do americano. "Amarguei diversas derrotas que foram importantes para eu saber como competir contra ele. Mas cada mar é uma condição, não existe uma fórmula. Ele tem uma conexão com a natureza e eu tentava bloqueá-lo para ter mais chance de pegar minhas ondas e fazer a pontuação necessária para vencê-lo", explica Adriano. E parece que o jogo virou, não é mesmo? Nos 15 confrontos seguintes entre os dois, Mineiro venceu 11.

A mais emblemática dessa série de vitórias aconteceu em 2011, em Portugal, quando se enfrentaram na final. "Essa foi a bateria mais difícil e complexa contra ele. O mar estava clássico, com muitos tubos. Ele era o favorito e eu estava brigando pelo título mundial. E vencê-lo me fez ver que eu tinha condições reais de levantar o caneco. Foi memorável", disse Adriano.

Se Kelly Slater é meu maior rival? Não. Kelly Slater é minha maior referência. Adriano de Souza

Realmente entrou para a história. Adriano tirou uma nota 9, largando na frente na final e Kelly não conseguiu superá-lo. A vitória acontecia menos de um ano depois da desavença em Porto Rico. E Adriano, elegante, ainda fez uma homenagem no pódio. "Quero agradecer esse cara [Slater], que já é 11 vezes campeão mundial [estava prestes a conquistar o título], que eu respeito muito e certamente é quem me fez chegar até aqui no pódio", disse Mineirinho.

O último confronto entre os dois aconteceu em 2016. Adriano faz sua última temporada no circuito. E quem sabe ainda aconteça um capítulo final para essa rivalidade entre dois campeões mundiais.

Veja abaixo todas as 24 baterias entre Adriano e Kelly.

ANO LOCAL VENCEDOR 2004 Imbituba, SC (BRA) Slater 16,27 x 8,5 2006 Bells Beach (AUS) Slater 17 x 12,4 2007 Jeffreys Bay (AFS) Slater 19,23 x 15,33 2007 Mundaka (ESP) Slater 16,5 x 13,23 2008 Gold Coast (AUS) Slater 18,5 x 17,5 2008 Bells Beach (AUS) Slater 17,5 x 14,67 2008 Jeffreys Bay (AFS) Slater 15,17 x 9,84 2008 Hossegor (FRA) Slater 14,9 x 13,97 2009 Imbituba, SC (BRA) Slater 17,94 x 14,67 2009 Huntington Beach (EUA) Adriano 13,1 x 10 2009 Mundaka (ESP) Adriano 16 x 15,93 2010 Porto Rico Slater 13,2 x 11,42 2010 Porto Rico Slater 18,87 x 14,36 2011 Bells Beach (AUS) Adriano 18 x 11,24 2011 Peniche (POR) Adriano 15,67 x 14,73 2012 Steamer Lane (EUA) Adriano 10,5 x 9,4 2013 Barra da Tijuca (BRA) Adriano 15,33 x 12,3 2014 Snapper Rocks (AUS) Adriano 14,87 x 13,77 2014 Snapper Rocks (AUS) Adriano 16,53 x 12,17 2014 Barra da Tijuca (BRA) Slater 15,5 x 3,73 2014 Trestles (EUA) Adriano 17,83 x 11,83 2015 Bells Beach (AUS) Adriano 17,46 x 15,93 2015 Margaret River (AUS) Adriano 15,73 x 9,96 2016 Fiji Slater 19,7 x 11,6