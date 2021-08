Após 45 anos de carreira, Robby Naish ainda quer mais

, mas é mais do que isso. O cara é um dos maiores watermen de todos os tempos. É pioneiro no kitesurfe e no stand-up paddle. Domina tudo que desliza sobre a água. E, mesmo depois de tanto tempo, ele diz que ainda está motivado para mais desafios.

é conhecido como um gênio do

São 150 campeonatos vencidos em 45 anos (de carreira, não de idade!). São 24 títulos mundiais. E a pergunta: o que mais pode motivar alguém com esse currículo? O americano

"Passei a maior parte da minha vida olhando pra frente. Aos 58 anos [de idade], estou me sentindo mais confortável pra aceitar que meus melhores anos como atleta agora estão para trás", fala Robby sobre o processo de desaceleração como atleta. "Tive uma vida longa como atleta. Faz 45 anos desde que ganhei meu primeiro título mundial. E ainda quero continuar progredindo e mantendo em alto nível nos esportes que amo. Mas hoje, tenho orgulho do que pude fazer ao longo desses anos", conta.

"Passei a maior parte da minha vida olhando pra frente. Aos 58 anos [de idade], estou me sentindo mais confortável pra aceitar que meus melhores anos como atleta agora estão para trás", fala Robby sobre o processo de desaceleração como atleta. "Tive uma vida longa como atleta. Faz 45 anos desde que ganhei meu primeiro título mundial. E ainda quero continuar progredindo e mantendo em alto nível nos esportes que amo. Mas hoje, tenho orgulho do que pude fazer ao longo desses anos", conta.

"Passei a maior parte da minha vida olhando pra frente. Aos 58 anos [de idade], estou me sentindo mais confortável pra aceitar que meus melhores anos como atleta agora estão para trás", fala Robby sobre o processo de desaceleração como atleta. "Tive uma vida longa como atleta. Faz 45 anos desde que ganhei meu primeiro título mundial. E ainda quero continuar progredindo e mantendo em alto nível nos esportes que amo. Mas hoje, tenho orgulho do que pude fazer ao longo desses anos", conta.

Robby passa também por um divórcio turbulento e o documentário aborda a relação difícil com a família

O documentário mostra a dificuldade de Robby Naish para lidar com uma lesão na pélvis, sofrida ao velejar de kitesurfe

Mas depois de uma vida dedicada ao esporte, abrindo mão de vários momentos com a família e amigos, o que fazer quando você sente que não dá mais para competir em alto nível?

Mas depois de uma vida dedicada ao esporte, abrindo mão de vários momentos com a família e amigos, o que fazer quando você sente que não dá mais para competir em alto nível?

Mas depois de uma vida dedicada ao esporte, abrindo mão de vários momentos com a família e amigos, o que fazer quando você sente que não dá mais para competir em alto nível?

sobre o momento em que decidiu se aposentar. "Busquei motivação em outros desafios, que no meu caso foi passar a minha experiência para outros atletas mais jovens", diz. Hoje, ele é técnico do