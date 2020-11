A surfista que venceu a paralisia e foi campeã mundial

A enfermeira superativa e mãe de três filhos ficou paralisada do peito para baixo. Depois de sete meses no hospital, Sam queria ser feliz de novo. Não que fosse uma tarefa fácil. “Nada me machucou tanto quanto quando o médico disse que eu nunca mais voltaria a andar”, diz. “Nunca quis ser uma espectadora, não sou assim. Fiquei muito deprimida no primeiro ano, tudo parecia impossível. Sentia saudade de brincar com os meninos, senti falta de mim mesma.”